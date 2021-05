"가정의달 고객 유치전 치열"…차별화로 승부하는 호텔업계

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19 장기화로 5월 가정의 달 호텔로 가족 여행을 떠나는 이들이 늘고 있다. 호텔업계는 부모님·자녀 등과 함께하는 호캉스에 테마를 담아 '차별화 패키지'로 고객 유치에 나섰다.

8일 호텔업계에 따르면 이달 투숙 예약자 중 3인 이상 고객 비중이 크게 늘었다. 코오롱LSI의 경우 5월 예약객 중 3인 이상 고객 비중이 전체의 40%에 달한다.

코오롱 계열 호텔·리조트는 가정의 달 '패밀리 호캉스' 패키지를 선보인다. 전통 체험부터 인근 명소 피크닉, 청정 자연 속 힐링 등을 테마로 했다. 경주 코오롱호텔은 가족 단위 고객을 위해 객실에서 전통 문화 체험을 즐길 수 있는 '민화 그리기' 패키지를 선보인다. 민화 도면과 물감, 팔레트 등 각종 채색 도구를 제공한다.

서울 성동구 호텔 포코 성수의 '서울숲 피크닉' 패키지는 피크닉 매트, 에코백, 음료 두 잔을 증정해 서울숲으로 가벼운 나들이를 떠날 수 있도록 했다. 부산 해운대구 코오롱 씨클라우드 호텔은 '가족과 바다' 패키지를 통해 온 가족이 함께 해운대 호캉스를 즐길 수 있도록 침구 1세트 무료 제공 및 조식 추가 혜택을 제공한다.

인천 파라다이스시티는 대교와 협업해 이색 키캉스(키즈+호캉스)를 즐길 수 있는 '상상키즈' 패키지를 출시했다. 체크인 당일 대교 전문 강사와 함께 놀이와 학습을 동시에 체험할 수 있는 '창의 아트 클래스'에 참여할 수 있는 것이 특징이다. 패키지 이용객에게는 클래스에서 이용 가능한 다채로운 테마의 만들기 체험 키트 1종, 큐레이션 그림책 2권, 누리북 1권과 상상키즈 앱 1개월 이용권으로 구성된 대교 '스팀박스'를 제공한다. 패키지는 오는 6월27일까지 금~일요일 한정으로 이용 가능하다. 프리미어 디럭스룸 성인 2인, 어린이 1인 기준 43만원부터다.

'나만을 위한 오롯한 휴식'을 테마로 스파 프로그램 등을 패키지로 묶은 곳도 있다. 그랜드 조선 부산은 9월30일까지 '스테이×릴렉스' 패키지를 선보인다. 프리미어와 이그제큐티브 스위트 객실 타입으로 구성한 패키지로 호텔 7층에 위치한 오셀라스 스파의 시그니처 바디 프로그램이 제공된다. 독일 유기농 아로마 브랜드 프리마베라 베이스 오일을 이용해 60분간 진행되는 44만원(2인) 상당의 스파 프로그램이다.

객실 내 웰컴 와인, 과일·치즈 플레이트, 프라이빗 라운지 '그랑 제이(Gran J)' 이용 혜택도 제공한다. 15층에 위치한 그랑 제이에서는 모닝 티 타임, 데이타임 스낵, 해피아워를 즐길 수 있다. 성인 2인, 어린이 2인까지 입장 가능하다. 이그제큐티브 스위트 객실 이용 시 뷔페 레스토랑 아리아 2인 조식 혜택을 추가로 제공한다. 가격은 요일에 따라 55만~112만원이다(세금 별도).

