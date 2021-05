'땅 투기 정황 포착'‥ 前 지자체장 포함 강원 공무원 8명 확인

내부 정보 이용 개발 지역 투기 의혹

경찰, 위법 행위 엄정 수사 방침

[아시아경제 라영철 기자] 부동산 투기 의혹에 대해 전국적으로 경찰의 대대적인 수사가 진행되는 가운데 강원도에서 전직 지자체장을 포함한 공직자들의 내부 정보를 이용한 부동산 투기 정황이 포착됐다.

강원도 감사위원회는 7일 "도내 역세권이나 배후도시 등 개발지구 토지(156필지)를 취득한 공무원 85명을 대상으로 토지 취득 경위와 사용 현황, 내부 정보 이용 여부 등 심층 조사한 결과, 공직자 8명의 위법 행위를 확인했다"며 이같이 밝혔다.

이들은 현직 도청 공무원 1명, 전·현직 양구군청 공무원 7명 등 현직 4명과 전직 4명으로 확인됐다. 특히 전직 지자체장을 포함한 3명은 화천과 양구에서 부동산 투기한 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다.

이 가운데 2명은 2017년 9월과 2018년 6월에 각각 농지를 구매한 뒤 영농계획서와 다르게 허위로 농지를 소유했던 것으로 드러났다.

나머지 3명은 2014년 5월, 2016년 6월, 2017년 4월에 역시 개발지구 등의 토지를 구매해 취득 목적과 다르게 허가 없이 농지를 다른 용도로 사용한 것으로 조사됐다.

도 감사위는 적발된 공무원의 위법 행위에 대해 해당 시·군에서 행정조치와 함께 고발토록 조치하고 수사 기관 조사가 진행 중인 3명에 대해서는 관련 정보를 공유할 방침이다.

어승담 도 감사위원장은 "도 공무원부터 시·군 공무원 등 사업 관련 실무자 등에 대한 한 치의 의혹도 남지 않도록 조사했다"면서 "공직비리 익명신고센터를 통해 접수된 제보도 지속해서 조사할 계획"이라고 밝혔다.

한편, 강원경찰청은 이날 "도 내 투기 의심 사례 11건에 연루된 공무원 12명과 한국토지주택공사(LH) 직원 2명, 법인 2곳, 일반인 3명을 내사 또는 수사 중"이라고 밝혔다.

이중 첩보 5건, 경찰청 신고센터 4건, 강원경찰청 신고센터 1건, 수사 의뢰 1건으로 확인됐다.

경찰은 불법 행위에 대해 엄정 수사한다는 방침이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr