대형 대부업체들, 최고금리 인하·규제에 시장철수 고심(종합)

상위권 대부업체 총자산·당기순이익 ↓

대형 업체도 줄줄이 대출중단·사업철수

대출 거절 당한 70%는 불법사채 이용

당국의 규제와 연이은 최고금리 인하로 상위권 대부업체의 경영지표가 크게 악화됐다. 상위권 대형업체들은 신규대출을 중단하거나 시장 철수를 고심하는 분위기다. 제도권 대부시장이 몰락하면 결국 피해는 불법 사채로 내몰린 저신용자가 뒤집어쓴다는 지적이다.

7일 대부금융협회와 금융감독원에 따르면 지난해 상위 5위권 대부업체(아프로파이낸셜대부·산와대부·리드코프·태강대부·바로크레디트대부)의 총 자산은 6조9822억원으로 전년보다 2040억원 줄었다. 당기순이익도 5056억원에서 3395억원으로 1년 새 32.84%(1660억원) 쪼그라들었다. 상위 10개 업체로 봐도 5498억원에서 21.34%(1173억원) 감소했다.

문제는 이들 업체가 경영난을 타개하지 않고 사업을 접는 방향으로 가닥을 잡고 있다는 점이다. 신규대출을 중단하고 철수를 확정 지었거나 사업 철수설이 나돌고 있다. 2019년 빅5 업체들이 철수를 공식화하며 일부 순위가 바뀌었는데, 새롭게 빅5에 진입한 업체들도 사업 영위가 불확실한 셈이다.

당시 순위권이었던 웰컴크레디라인대부는 저축은행 인수를 조건으로 2024년까지 대부업 시장을 철수할 계획이었다. 지난해에는 조이크레디트 대부가 신규대출을 중단했다. 최근에는 리드코프와 바로크레디트대부 등 국내 주요 대부업체의 신용등급도 계속해서 강등되는 형국이다.

과거 수년간 업계 부동의 1위였던 일본계 대부업체 산와대부(업체명 산와머니)는 2019년 3월 신규대출을 중단한 상태다. 현재는 대출 원리금 회수에만 집중하고 있다. 대출 재개 시점도 불확실한 것으로 알려졌다. 사측은 건전성 관리 차원이라는 입장이지만 대출 중단 장기화로 사실상 한국 시장에서 철수하는 것 아니냐는 관측이 나오고 있다.

산와대부의 자산순위가 쪼그라들면서 새로운 업계 1위로 자리한 아프로파이낸셜대부도 상황은 마찬가지다. 해당 업체는 2014년 예주·예나래저축은행을 인수하며 OK저축은행을 출범시켰다. 이때 인수를 조건으로 금융당국과 ‘2024년까지 대부업에서 철수한다’는 약속을 했다.

3위권 업체인 리드코프의 경우 대출채권 규모가 꾸준히 줄어드는 모양새다. 올해는 8933억원으로 전년보다 93억원 소폭 상승했지만, 과거 1조원에 가까운 대출채권을 공격적으로 운용했던 것과 비교하면 적은 수치다. 시장 일각에서 대부사업을 축소하는 것 아니냐는 관측이 나오는 이유다.

당국 "프리미어리그 도입"…대부업 쪼그라들면 저신용자도 피해 불가피

대부업계의 행보는 오는 7월 예고된 법정 최고금리 인하 때문이라는 분석이다. 대부업의 조달 비용은 통상 대손비용(돌려받지 못한 돈)이 10~12%다. 신용등급이 가장 낮은 이들이 몰리는 만큼 상환하지 못하거나 연체되는 경우가 다반사다. 여기에 중개 수수료가 4%, 조달금리가 6%대로 알려져 있다. 원가만 최소 20%~22에 달하는데 인건비와 관련 비용을 추가하면 최고금리 20% 제도 아래에서는 역마진이 불가피하다.

금융위원회는 지난 3월 저신용자 대출여부와 법규 준수 등을 충족시키면 제도적 인센티브를 제공하는 ‘대부업 프리미어리그’ 제도를 마련한다는 방침이다. 선정 업체에는 시중은행에서 자금을 조달하도록 허용할 계획이다. 현재 대부업체 자금조달은 캐피탈 혹은 저축은행을 통해 이뤄지고 있다. 업계 주장처럼 금리가 싼 시중은행에서 3~4% 수준으로 돈을 들여오면 손실분을 충족할 수 있다.

하지만 대부업계 회의적인 시각도 있다. 프리미어리그 업체에 선정될 수 있는 업체는 소수이고, 선정된다 해도 시중은행에서 돈을 빌리려면 조건이 까다롭다고 생각해서다. 은행들이 참여할 유인이 적다는 비판도 있다.

만약 각종 대책에도 대부업이 쪼그라들면 결국 피해는 저신용자에 돌아간다는 지적이 나온다. 현재 대부업 대출 승인율은 10% 안팎으로 10명 중 9명이 대출을 거절당한다. 급전이 필요함에도 대출실행이 어려운 취약계층은 불법 사금융에 손을 내밀 가능성이 크다.

최근 서민금융연구원이 발표한 연구에 따르면 대부업체에 거절당한 69.9%가 불법 사금융업자로부터 법정금리 이상의 대출을 실행했다. 원금 이상의 이자를 지급하는 차주도 30%, 연 240% 이상의 금리를 내는 취약계층도 12.3%에 달하는 것으로 추정됐다.

서민금융연구원은 “불법 사금융 이용자가 부담하는 이자 비용은 경제적 비용일 뿐 아니라 사회적 비용”이라며 “일방적으로 내리기만 한 최고금리도 경제 상황에 맞추어 탄력적으로 적용하는 방식을 도입할 필요가 있다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr