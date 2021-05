인천시 '창업마을 드림촌' 운영 방안 연구용역 착수

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 창업생태계 조성 및 창업마을 드림촌 운영 방안 연구를 위한 용역에 착수했다고 7일 밝혔다.

용역은 수요자 중심의 창업지원 인프라 구축을 위한 전략을 수립하고, 오는 2023년에 완공될 직주일체형 창업지원시설인 '창업마을 드림촌(미추홀구 용현동)'의 성공적인 운영 방안을 마련하기 위한 것이다. 용역기간은 오는 10월까지다.

시는 용역을 통해 인천시 창업생태계 현황을 조사·분석하고, 창업생태계 활성화를 위한 중장기 로드맵과 창업마을 드림촌의 시설 및 프로그램 운영 방안을 수립할 계획이다.

특히 수요자들의 필요에 부합하는 창업지원정책을 펼치기 위해 설문조사와 인터뷰 등 여러 방식을 통해 현장의 목소리를 수렴하고 이를 연구에 반영한다.

시는 용역 결과를 바탕으로 창업 선도도시로 거듭나기 위한 구체적인 전략과 실행과제를 도출하는 한편, 창업마을 드림촌이 조기에 안정적으로 정착하고 인천의 창업허브 역할을 할 수 있도록 방안을 마련한다는 방침이다.

인천시 관계자는 "미래 성장 동력으로서 창업의 중요성이 갈수록 강조되고 있는 만큼, 연구용역의 결과물을 잘 활용해 우수한 창업기업을 발굴하고 육성할 것"이라며 "아울러 창업마을 드림촌이 성공적으로 뿌리내려 창업가라면 누구나 찾고 싶은 곳이 될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr