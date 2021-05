경남교육청, 경남보건교사노조와 단체교섭 상견례

노사 간 상생의 동반관계와 화합 분위기 조성 공감대

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 6일 오후 중회의실에서 경남보건교사노동조합과 2021년도 제1차 단체교섭 본교섭(상견례)을 개최했다.

교섭은 박종훈 교육감, 박주영 경남보건교사노동조합 위원장을 비롯한 노사 교섭위원 13명이 참석한 가운데, 교섭대표 인사, 노조쪽 단체교섭 요구안에 대한 취지 설명, 교육청 입장 설명 순서로 진행됐다.

경남보건교사노동조합은 학생과 교직원의 건강보호와 증진, 보건교사 근무조건 및 처우개선, 노동조합 활동 등 경제적·사회적 지위 향상을 위하여 37개조 110개항 신설 요구안을 제시했다.

박 위원장은 “이번 단체교섭으로 코로나19 극복을 위해 노사가 다 함께 지혜를 모으는 시간이 되고, 경남보건교사의 근로조건 향상으로 교육 서비스의 경쟁력 향상에 기여하고, 상호협력을 통해 새롭고 바람직한 노사문화를 기대한다”고 말했다.

이에, 박 교육감은 “코로나19 위기 속에서 열정과 노력으로 소임을 다하고 있는 보건선생님들에게 감사를 표하며, 이번 교섭을 통해 경남보건교사노동조합과의 적극적인 소통을 통해 서로에게 힘이 되는 선순환적인 협력관계를 만들어 갔으면 한다”고 밝혔다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr