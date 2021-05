[전문]퇴임 박상옥 대법관 "정치적 중립 의지로 책무 수행해야"

[아시아경제 조성필 기자] 6년 임기를 마치고 7일 퇴임한 박상옥 대법관(65·사법연수원 11기)은 "정치적 중립과 정의를 향한 굳건한 의지로 묵묵히 책무를 수행한다면 국민의 신뢰를 바탕으로 사법부의 존립 기반은 확고하게 다져질 것"이라고 당부했다.

박 대법관은 이날 오전 대법원 청사에서 열린 퇴임식에서 "인권의 최후 보루로서 자유 민주주의의 헌법질서를 수호하고 국민의 권익보호를 위한 사법부의 역할과 사명은 더욱 엄중하게 요구되고 있다"며 이같이 말했다.

그는 이어 "저 역시 대법관으로 재직하면서 쌓아온 소중한 경험을 마음 깊이 간직하고 사회와 법원의 발전에 조금이나마 보탬이 되고 국민에게 봉사할 수 있는 길을 찾는 데 최선을 다하겠다"고 했다.

이하 박 대법관 퇴임사 전문

