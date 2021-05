[아시아경제 유병돈 기자] 60대 택시기사를 무차별 폭행한 20대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

7일 서울 관악경찰서에 따르면 A씨는 지난 5일 오후 10시께 신림동 난곡터널 부근에서 택시기사를 도로 위에 드러눕혀 폭행한 혐의를 받는다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포해 지난 6일 상해 등 혐의로 구속영장을 신청했다. 택시기사는 현재 입원 중인 상태인 것으로 알려졌다.

A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 오후 3시께 서울중앙지법에서 열릴 예정이다.

