성남시, 지역공동체 일자리사업 참여자 172명 모집

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 하반기 지역공동체 일자리 사업 참여자 172명을 모집한다.

성남시는 오는 7월1일부터 10월31일까지 탄천 습지생태원 관리와 생물서식처 조성, 낙엽 퇴비화와 성남시민농원 조성, 마을 텃밭ㆍ꽃길ㆍ화단 조성 등 27개 사업 분야에서 일하게 될 하반기 지역공동체 일자리 사업 참여 희망자를 이달 17일부터 24일까지 모집한다고 7일 밝혔다.

참여 희망자는 만 18~64세로 주 30시간(하루 6시간) 일하고 일당 5만2320원을 받는다.

65세 이상은 주 15시간(하루 3시간) 근로에 일당 2만6160원을 받는 조건이다.

공통으로 하루 5000원의 부대 경비가 지급되고, 4대 의무보험이 가입된다.

신청 자격은 가구소득이 기준 중위소득 65% 이하이면서 소득ㆍ자산이 3억원 미만인 성남시민이다.

코로나19로 인한 무급 휴직자(무급휴업 조치자 포함)와 사실상 폐업ㆍ휴업한 자영업자도 참여할 수 있다.

기한 내 신분증, 코로나19로 인한 실직ㆍ폐업 관계 증명서(해당자), 기타 자격 서류 등을 주소지 동 행정복지센터로 가지고 가 신청하면 된다.

시는 자격요건 확인 뒤, 가구주 여부, 부양가족 수, 가구소득, 재산 등을 고려해 다음 달 28일 참여자를 선발한다.

