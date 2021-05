◇4급 승진

▶혁신도시지원단장 김용덕 ▶국회사무처(파견) 양국진 ▶전남환경산업진흥원(파견) 홍은경

◇4급 전보

▶자치경찰총괄과장 김영철 ▶연구바이오산업과장 이호범

◇5급 승진

▶인구청년정책관실 김규종 ▶예산담당관실 정명삼 ▶총무과 지해근 ▶스마트정보담당관실 김해연

◇5급 직무대리

▶도민행복소통실 안영현 ▶인구청년정책관실 곽주민 ▶국제협력관실 최세균 ▶노인복지과 정찬구

◇5급 전보

▶연구바이오산업과 장영훈 ▶자치행정과 윤중권 ▶자치경찰위원회 박호 ▶자치경찰위원회 박상은

