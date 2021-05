보성군, 재해위험지역 조기경보시스템 구축사업 추진

지역 주민 신속한 대피로 인명피해 Zero



[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 태풍, 집중호우 등 매년 상습적으로 반복되는 각종 재난 발생에 따른 인명 및 재산피해를 사전예방하기 위해 ‘재해위험지역 조기경보시스템’구축사업을 실시한다고 6일 밝혔다.

‘한국판 뉴딜’ 종합계획 사업의 일환으로 추진되는 ‘재해위험지역 조기경보시스템’ 사업은 벌교읍 대포리, 겸백면 보성강, 득량면 해평저수지 등 재해위험지역 3개소에 국비 등 총 11억 원의 사업비를 투입해 구축할 예정이다.

경보 시스템은 주의보, 경보, 대피 등 재난정도별 기준을 설정할 수 있으며, 하천 수위계, 저수지 변위계 등이 설치돼 기준 이상의 위험상황 발생 시 자동으로 경보 시스템이 작동한다.

이에 따라 집중호우 시 저지대 침수, 저수지 붕괴에 대한 사전 예측 및 실시간 모니터링이 가능해진다.

또한, 재난 상황이 발생했을 때 신속한 상황전파로 골든타임을 확보하여 피해를 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

김철우 보성군수는 “국지성 폭우 등 최근 기후변화로 인한 자연재해위험이 증가하는 추세인 만큼 모든 기술을 최대한 활용해 군민의 인명 및 재산피해를 예방하는데 최선을 다하겠다.”고 말했다.

