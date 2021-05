소공연·사랑의열매, 소상공인 긴급생활안정자금 지원한다

근로자수 5인 이하 소상공인 대상…1가구당 최대 50만원 지원

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인연합회는 사랑의열매 사회복지공동모금회와 함께 소상공인을 대상으로 긴급생활안정자금을 지원한다고 6일 밝혔다. 지원금은 최대 50만원이다.

지급 대상은 현재 사업을 유지하고 있는 전국 소상공인이다. 매출 규모가 소상공인 기준에 부합하고 상시 근로자 수는 5인 이하여야 한다. 제조업, 광업, 건설업, 운수업은 10인 이하 기준을 충족하면 된다.

또한 지난해 소득이 기준 중위소득 40% 이하인 가구가 대상이다. 소공연은 가구별 금융재산과 부채는 별도로 조사하지 않는다. 유흥 및 사행성 업종과 전문 직종은 지원 대상에서 제외됐다.

전체 지원 대상은 약 500가구다. 소공연은 가구원 수와 무관하게 1가구당 50만원을 지급할 계획이다.

신청은 올 상반기 중으로 소공연 홈페이지에서 진행된다. 사업체의 대표자 1명만 신청할 수 있다. 소공연은 소득조사 등 심사를 거쳐 해당 사업자의 계좌로 지원금을 신속히 지급하겠다는 입장이다.

김임용 소공연 회장 직무대행은 "코로나19로 어려운 소상공인들에게 작게나마 지원할 수 있는 방안을 마련하게 됐다"면서 "감내하기 힘든 피해를 입은 소상공인의 의지를 북돋기 위한 차원"이라고 말했다. 김 회장대행은 "이번 지원사업이 다양한 기업들의 참여와 후원으로 이어져 소상공인들에게 더 큰 혜택이 돌아갈 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.

