하나은행, 널리소프트와 개인사업자 세금신고 솔루션 협력 업무협약

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 세무 솔루션 제공 업체 널리소프트와 ‘개인사업자 세금신고 솔루션 협력’ 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 업무협약으로 하나은행은 널리소프트의 인공지능(AI) 기반 세금신고 스마트폰 애플리케이션(앱) ‘SSEM’ 을 활용해 개인사업자들이 필요로 하는 다양한 서비스 제공에 나설 예정이다.

‘SSEM’은 개인사업자들을 대상으로 종합소득세 및 부가세를 자동 계산해 저렴하고 간편하게 직접 세금신고를 할 수 있도록 지원하는 앱으로 현재 23만여 회원이 이용 중에 있다.

하나은행은 ‘SSEM’ 회원 중 하나은행 거래 손님에 대해 ▲ 사업자 전용 비대면 계좌인 ‘하나 SSEM 통장’ 개설 ▲ 국세청 앞 사업용 계좌 자동 신고 ▲ 현금 출납 장부 자동 작성 지원 ▲ 세금 자동 신고 및 전자금융 수수료 우대 등 다양한 서비스를 제공할 예정이다.

또한 향후 널리소프트와의 공동 개발을 통해 ▲ 세금 자동 납부 지원 ▲ 인건비 지급 기능 지원 등 추가 편의 기능도 확대 제공할 예정이다.

박지환 하나은행 CIB그룹 부행장은 “하나은행의 API 제공으로 제휴사의 솔루션에서 개인사업자를 위한 다양한 편의 기능과 서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 개인사업자들에게 도움이 되는 서비스를 확대 제공해 나가겠다”고 밝혔다.

