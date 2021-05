삼성, 폴란드 1위 통신사와 4G·5G 네트워크 솔루션 시험

폴란드 대표 이통사 플레이와

2분기 상용 네트워크 테스트

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,700 2021.05.06 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 "삼성전자, 2Q에 인텔 제치고 '세계 반도체 매출 1위' 재탈환할 듯"이재승 사장 "고객 취향·라이프 스타일 반영해 가전 제품이 변화할 때"'국민주' 삼성전자 미성년주주 5년간 90배 ↑ "11만명"…소액주주 500만명 close 는 폴란드 대표 이동통신사인 플레이와 폴란드 바르샤바 현지에서 4G·5G 솔루션 성능 테스트를 진행한다고 5일(현지시간) 밝혔다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,700 2021.05.06 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 "삼성전자, 2Q에 인텔 제치고 '세계 반도체 매출 1위' 재탈환할 듯"이재승 사장 "고객 취향·라이프 스타일 반영해 가전 제품이 변화할 때"'국민주' 삼성전자 미성년주주 5년간 90배 ↑ "11만명"…소액주주 500만명 close 와 플레이는 올해 2분기 플레이 내 연구소와 상용 네트워크 테스트를 실시하고 삼성의 4G·5G 네트워크 솔루션 성능을 검증할 계획이다. 플레이의 기존 2G·3G 레거시 네트워크와 삼성의 최신 솔루션 간 상호 운용성도 테스트한다.

협업사인 플레이는 폴란드 인구 99%가 사용하는 1위 모바일 네트워크 사업자다. 구독자수는 약 1500만명 이상이다.

삼성은 이번 테스트를 위해 4G 라디오, 5G 다중입출력 기지국(매시브 미모) 라디오, 저대역·중대역 스펙트럼 베이스밴드 장치를 포함한 최신 4G 및 5G 솔루션을 제공한다. 폴란드 내 최대 R&D 센터인 폴란드 삼성 연구소도 테스트에 참여한다.

삼성의 5G 매시브 미모 라디오는 2019년 상용화돼 전세계적으로 활용되고 있다. 얇고 가벼워 이동 통신 사업자들이 손쉽게 설치하고 빠르게 배포할 수 있다. 베이스밴드 장치는 용량과 처리량을 모두 늘려 단일 장비만으로도 4G와 5G 주파수를 동시에 지원한다. 네트워크 관리 유연성과 비용 효율성을 모두 잡았다.

마이클 지올코브스키 플레이 최고기술책임자(CTO) 겸 전무이사는 "플레이는 파트너의 혁신 기술에 열려 있다"며 "삼성과의 파트너십은 네트워크 구축을 위한 최상의 솔루션을 선택할 수 있는 또 다른 출발점이 될 것"이라고 말했다.

토마스 리델 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,700 2021.05.06 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 "삼성전자, 2Q에 인텔 제치고 '세계 반도체 매출 1위' 재탈환할 듯"이재승 사장 "고객 취향·라이프 스타일 반영해 가전 제품이 변화할 때"'국민주' 삼성전자 미성년주주 5년간 90배 ↑ "11만명"…소액주주 500만명 close 유럽 네트워크 부문장도 "이번 테스트는 폴란드에 있는 두 회사의 협력 있어 중요한 이정표가 될 것"이라며 "우리는 고급 5G 솔루션과 기술 리더십을 활용해 5G 사용자 경험을 새로운 차원으로 끌어올리고 플레이같은 선도적 사업자들과 전세계와 유럽 내 입지를 확고히 다질 것"이라고 덧붙였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr