제주, 강한 비바람에 항공기 120편 결항

[아시아경제 구은모 기자] 제주에 바람이 강하게 불면서 항공기 결항과 지연 운항이 속출하고 있다.

4일 한국공항공사 제주지역본부에 따르면 제주국제공항에 급변풍경보와 강풍경보가 발효돼 이날 오후 5시 기준 120편(출발 61, 도착 59)이 결항하고, 20편(출발 13, 도착 7)이 지연 운항했다. 이날 운항이 예정된 항공편은 모두 491편(출발 245, 도착 256)이다.

제주에는 이날 오후 5시20분까지 지점별 강수량은 한라산 윗세오름 194㎜, 진달래밭 185㎜, 영실 175.5㎜, 새별오름 113㎜, 금악 84.5㎜, 가시리 83.5㎜, 태풍센터 68㎜, 강정 62.5㎜, 송당 58㎜, 유수암 49.5㎜ 등이다.

또 강한 바람 탓에 제주도 육상에 강풍주의보, 제주도 전 해상과 남해서부 서쪽 먼바다에 풍랑주의보가 발효 중이다.

기상청은 5일 오전 3시까지 제주도 산지에 80∼150㎜, 산지 중 많은 곳은 200㎜ 이상의 비가 내리겠다고 전망했다. 또 제주도 전역에 30∼80㎜, 남부와 동부지역 등 많은 곳 120㎜ 이상의 비가 내리겠다.

기상청은 "항공기가 지연되거나 결항하는 등 운항에 차질이 있을 수 있으니 이용객은 사전에 운항 정보를 확인하기를 바란다"고 당부했다.

