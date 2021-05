與 부동산 특위 개편…위원장 진선미 교체

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당이 위원장을 교체하는 등 부동산 정책 보완을 위해 가동 중인 당내 부동산 특위를 전면 개편했다.

송영길 당대표는 이날 오후 국회에서 열린 ‘부동산 현황 관계부처 보고’에서 “진선미 위원장이 특위 위원장을 맡아서 해왔으나 본인도 여러가지가 업무 과중해 교체를 하고 유동수 의원이 대신해 참여한다”고 밝혔다.

송 대표는 “정부가 2·4 공급대책을 내서 수도권 30만호를 비롯한 83만호를 2025년까지 공급하겠다는 강력한 공급대책을 발표했다”며 “이 과정에서 이를 잘 뒷받침하되 실수요자 대책과 종합부동산세, 공시지가 현실화, 재산세 등 조정할 것이없는지 검토해왔다”고 말했다.

그러면서 “이번만큼은 부동산 대책의 미흡한 점이 최소화될 수 있도록 지혜를 모아서 잘하면 좋겠다”고 덧붙였다.

