[아시아경제 윤동주 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표와 김기현 국민의힘 원내대표가 4일 국회에서 신임 원내대표 취임 인사차 만나 반갑게 인사를 나누고 있다. 하지만 윤호중 원내대표와 김기현 원내대표는 법제사법위원장 직을 포함해 상임위원장 원구성 재협상을 두고 한치에 양보 없이 치열한 신경전을 벌이고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr