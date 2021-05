[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 갈수록 빨라지는 여름을 대비해 미리 냉방 가전제품을 구매하는 소비자들을 겨냥, 할인 및 사은품 증정 등 다양한 혜택을 선보인다고 4일 밝혔다.

오는 9일까지 삼성전자 에어컨 행사상품을 구매하는 고객에게는 삼성 공기청정기(AX47T9360WFD)를 증정하고 오는 19일까지 삼성전자, LG전자, 위니아딤채 에어컨 행사상품을 구매 고객에게는 일렉트리카 소형 써큘레이터를 증정한다. 일렉트리카 선풍기 4종, 엔보우 LED 핸디선풍기, 루메나 미니스탠드 선풍기 등도 판매한다.

