[포토] 봄비 맞으며 현충원 참배하는 김기현 원내대표

[아시아경제 윤동주 기자] 지난달 30일 국민의힘 원내대표로 선출된 김기현 신임 원내대표가 4일 서울 동작구 서울현충원을 찾아 참배했다. 봄비가 내리는 가운데 현충원 참배를 마친 김 원내대표는 방명록에 “어제의 헌신을 새기고 오늘의 책임을 다하며 내일의 번영을 이루겠습니다”고 글을 남겼다.

