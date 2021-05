새울본부, 이번 어린이날 선물은 1500만원어치 마스크와 영양제

울주군 지역아동센터·청소년 돌봄센터에 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 이웃 어린이를 위해 새울본부가 이번 어린이날 선물로 준비한 것은 방역물품과 건강 관리 영양제.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 이상민)는 어린이날을 앞두고 지난 3일 오전 울산 울주군청에서 지역아동센터와 다함께 돌봄센터 아동을 위해 1500만원 상당의 방역물품을 선물했다.

전달식에는 이선호 울주군수와 이상민 새울원자력본부장 등이 참석했다. 방역마스크와 면역강화를 위한 영양제는 울주군 저소득 아동과 청소년 500명에게 전달된다.

이상민 본부장은 “코로나19로 힘든 시기에 지역아동센터와 다함께 돌봄센터 아동들을 보호하기 위해 마스크와 영양제를 지원하게 됐다”며 “아이들이 사회의 당당한 주역으로 성장할 수 있도록 지원과 관심을 아끼지 않겠다”고 말했다.

새울본부는 울주군 노인요양시설 방역물품지원과 주변지역 농·수산물 구매를 통해 방역활동과 함께 지역경제 활성화와 저소득층 복지증진을 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr