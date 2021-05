구급차 교통사고에 환자부터 챙긴 119대원들…부상 입은 몸으로 들것 이송 '투혼'

[아시아경제 김봉주 기자] 119 구급차가 교통사고로 넘어지자 탑승 중이던 구급대원들이 부상에도 불구하고 들것으로 환자를 병원까지 옮기는 투혼을 발휘해 눈길을 끌고 있다.

3일 소방 당국에 따르면 이날 오전 11시50분께 의정부시 금오동 의정부성모병원 앞 사거리에서 119구급차가 승용차와 추돌하는 사고가 났다.

이 사고로 구급차는 전도됐다. 탑승한 의정부소방서 소속 한모(41) 대원과 김모(29) 대원 공사장 추락 사고로 다친 환자 1명을 이송 중이었다.

구급대원 2명은 추돌 사고로 자신들도 다쳤지만, 목적지 병원이 그리 멀지 않고 이송을 지체할 수 없다고 판단했다.

이들은 들것으로 환자를 옮기기로 판단, 사고 현장으로부터 가파른 오르막길을 포함해 약 200m 거리를 환자를 들것에 들고 병원에 이송했다.

인근의 시민 10여 명도 구급대원을 도운 것으로 전해졌다.

이후 119 대원들도 진료를 받았는데, 대원 2명과 이송 환자 중 크게 다친 이는 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr