카카오VX, 골프 연습장 브랜드 '프렌즈 아카데미' 선보여

[아시아경제 부애리 기자] 카카오VX가 골프연습장 '프렌즈 아카데미' 프랜차이즈 사업을 시작한다고 3일 밝혔다.

'프렌즈 아카데미'는 골프의 즐거움을 플레이하다라는 의미를 담은 연습장 브랜드다.

'프렌즈 스크린'의 노하우와 '프렌즈 스크린 R' 연습장 센서를 기반으로 새롭게 출시된 '프렌즈 아카데미'는 높은 수준의 그래픽과 정확한 센서 측정 등 필드 느낌 그대로를 재현하는 물리 엔진을 장착했다.

이용자는 맞춤형 데이터를 선별해 필요한 정보를 한눈에 확인할 수 있다. '카카오프렌즈' 캐릭터를 화면에 등장시켜 연습의 재미도 더했다.

프렌즈 아카데미 창업 시에는 인테리어 제안, 매장 내 카카오프렌즈 골프 용품 판매, 운영 매뉴얼 지원, 영업 상권 보호 등을 창업과 운영 관련한 모든 과정을 안내한다.

프렌즈 아카데미 관계자는 "프렌즈 아카데미는 카카오 VX의 노하우로 담아 만들어낸 프리미엄 골프 연습장 프랜차이즈로, 기존 브랜드에서는 볼 수 없던 차별화된 연습장 브랜드다"며 "골프에 관심이 있는 예비 창업주들에게 성공적인 비즈니스 모델을 제시해 드리고자 최선을 다하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr