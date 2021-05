美 개인투자자들 금융자산 41% 주식 투자…'역대 최고'

[아시아경제 권재희 기자] 미 증시 상승세와 맞물려 미국 개인 투자자들이 금융자산 중 상당부분을 주식에 투자하고 있는 것으로 나타났다.

2일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난달 기준 미 가계의 금융자산 대비 주식 투자 비중은 41%를 기록했다.

JP모건과 미 연방준비제도가 관련 데이터를 추적한 지난 1952년 이후 최고 수준이다.

미 가계의 금융자산 대비 주식투자 비중은 2019년 3월 35%를 기록했다가 코로나19 사태로 증시가 급락한 지난해 3월에는 30%로 하락한 바 있다.

개인투자자들의 빚을 내서 투자하는 이른바 '빚투'도 급증한 것으로 나타났다.

미 증권업계 자율규제기구 금융산업규제국(FINRA)에 따르면 신용증거금 잔고는 지난달 8230억달러(약 918조7149억원)로 역대 최고를 기록했다. 코로나19 초기인 지난해 3월 4790억달러에서 1년여 사이 두배 가까이로 불어났다.

미 개인투자자들의 주식 열풍은 미 증시의 상승세가 이어지는 가운데 나왔다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 코로나19 백신 접종 확대와 미국의 대규모 경기 부양책, 뚜렷한 경기 회복세 등에 힘입어 올해 들어서만 25차례나 최고치를 경신했다.

