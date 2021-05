생산성본부, 서울시와 소상공인 온라인 전용관 '서울쏠쏠마켓' 오픈

쿠팡 등 국내 대형 온라인 쇼핑몰 5곳서 동시 오픈

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(KPC, 회장 안완기)는 서울시 우수 소상공인들의 제품을 만나볼 수 있는 소상공인 전용관 '서울쏠쏠마켓'을 국내 5개 대형 온라인 쇼핑몰에서 3일 동시 오픈한다고 밝혔다.

서울쏠쏠마켓은 서울시 소상공인 온라인 판로개척 지원사업의 일환으로 운영된다. 쿠팡, 지마켓, 옥션, 티몬, 롯데온 등 다섯 곳에서 서울시 소상공인 전용관을 동시 오픈, 올해 연말까지 상시 운영한다. 서울쏠쏠마켓에는 쇼핑몰 당 300개 이상의 우수 서울시 소상공인들의 제품이 입점했다.

서울쏠쏠마켓 상설관에서 서울시 소상공인 제품 구매 시 제품 가격의 20%, 최대 1만원까지 할인 받을 수 있다. 이외에도 다양한 할인쿠폰 등이 함께 제공된다. 쿠폰은 유통사 및 소진 수량에 따라 사용 시기 및 방법 등이 일부 변경될 수 있다.

안성민 한국생산성본부 마케팅물류교육센터 선임전문위원은 "생산성본부가 가지고 있는 '맞춤형 교육, 일대일 컨설팅, 상품 및 비즈니스 개발, 판로개척'의 역량을 활용해 지속적으로 소상공인들을 원스톱으로 지원할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr