현대카드, 이베이코리아와 '뉴 스마일카드' 2종 출시

멤버십 연계 혜택 강화

해외 가맹점에서 사용 시 적립률도 2배↑

[아시아경제 기하영 기자]현대카드는 이베이코리아와 운영 중인 상업자표시 신용카드(PLCC) '스마일카드'의 특화 혜택을 강화한 '스마일카드 에디션2'와 '스마일카드 더 클럽'을 3일 출시했다고 밝혔다.

2018년 첫 선을 보인 스마일카드는 온라인 쇼핑에 최적화된 리워드 혜택과 빠른 카드 발급 프로세스 등을 바탕으로 발급 110만 매를 돌파한 밀리언셀러다.

이번 신상품은 멤버십 등 연계 혜택을 강화한 것이 특징이다. 해외 직구 증가에 맞춰 해외 가맹점에서 사용 시 적립률도 2배 높였다. 전월 실적 조건과 적립 한도 없이 혜택을 제공하는 기존 스마일카드의 강점도 유지했다.

스마일카드 에디션2는 G마켓, 옥션, G9 및 간편결제 서비스인 '스마일페이' 가맹점에서 사용 금액의 2%를 현금처럼 사용할 수 있는 '스마일캐시'로 적립해준다. 스마일배송 상품 결제 시에도 스마일캐시가 2% 적립되며, 멤버십 프로그램인 '스마일클럽' 고객에게는 추가 1%를 적립해준다. 해외 가맹점에서는 결제 금액의 2%를, 일반 가맹점에서는 1%를 스마일캐시로 쌓아준다.

스마일카드 더 클럽은 카드 발급과 동시에 연회비 3만 원 상당의 멤버십 프로그램인 '스마일클럽'에 자동 가입할 수 있다. G마켓, 옥션, G9 및 스마일페이 가맹점에서는 2%, 스마일배송 상품 결제 시에는 4%의 특별 적립률을 제공한다. 해외 가맹점과 일반 가맹점에서도 각각 사용 금액의 2%, 1%를 스마일캐시로 쌓아준다. 국내외겸용 카드 고객은 연 2회 국내 공항 라운지 이용도 가능하다.

스마일카드의 정체성인 웃음을 모티브로 한 6종의 카드 플레이트 디자인도 제공한다. 연회비는 스마일카드 에디션2가 1만원, 스마일카드 더 클럽이 5만원으로 국내전용과 국내외겸용(비자 플래티늄)이 동일하다.

현대카드와 이베이코리아는 이번 신상품을 기념해 최대 13만 원 상당의 혜택을 제공하는 이벤트도 진행한다. 우선 스마일카드 에디션2와 스마일카드 더 클럽 고객에게는 G마켓과 옥션에서 각 1만원 이상 결제 시 즉시 1만원 할인을 제공한다. 또 스마일카드 더 클럽으로 넷플릭스 자동 결제 시 스마일캐시를 최대 5만 원 지급한다. 오는 10일부터 18일까지 열리는 이베이의 쇼핑 축제 '빅스마일데이'에서 스마일카드로 결제 시 최대 6만 원 할인을 제공하는 이벤트도 진행된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr