[아시아경제 김효진 기자] DGB금융그룹은 대구시 남구청, 지역아동센터대구지원단과 함께 가정의 달을 맞아 ‘사회복지시설 및 아동금융교육 지원을 통한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천’ 관련 전달식을 진행했다고 3일 밝혔다.

전달식은 최근 리모델링을 완료하고 재개소한 DGB사회공헌재단 산하시설 ‘파랑새드림지역아동센터’에서 지난달 30일 열렸다.

DGB금융그룹은 코로나19로 인한 후원금 감소로 운영에 어려움을 겪고 있는 장애인 및 아동 사회복지시설을 지원한다. 또한 지역아동센터대구지원단을 통해 추천받은 아동을 대상으로 금융복합체험공간 ‘DGB금융체험파크’에서 무료 금융교육을 지원한다.

김태오 DGB금융그룹 회장은 “이번 지원으로 모두가 풍성한 가정의 달이 되길 바란다”며 “지역을 대표하는 기업으로써 지역에서 받은 사랑을 환원하기 위해 ESG 경영 실천에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

