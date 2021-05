[특징주] 효성, 1분기 깜짝 실적에 주가 10%↑

[아시아경제 이민지 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 9,600 등락률 +9.66% 거래량 299,042 전일가 99,400 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'효성 1분기 영업익 1006억… 작년 동기 대비 1788%↑ close 이 지분법 자회사들의 호실적에 1분기 깜짝실적을 내놓은 가운데 2분기에도 이런 흐름이 이어질 것이란 전망이 나오면서 주가가 오름세를 보이고 있다.

3일 오전 9시 34분 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 9,600 등락률 +9.66% 거래량 299,042 전일가 99,400 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'효성 1분기 영업익 1006억… 작년 동기 대비 1788%↑ close 은 전 거래일 대비 9.66% 오른 10만9000원을 가리키고 있다. 이날 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 9,600 등락률 +9.66% 거래량 299,042 전일가 99,400 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'효성 1분기 영업익 1006억… 작년 동기 대비 1788%↑ close 은 장중 11만원 선까지 올라섰다.

1분기 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 9,600 등락률 +9.66% 거래량 299,042 전일가 99,400 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'효성 1분기 영업익 1006억… 작년 동기 대비 1788%↑ close 은 영업이익 1006억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 707% 성장했다. 지배주주 순이익도 717억원을 기록해 흑자로 전환했다. 실적 상승에 영향을 준 것은 지분법 자회사들의 1분기 호실적이다. 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 9,600 등락률 +9.66% 거래량 299,042 전일가 99,400 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'효성 1분기 영업익 1006억… 작년 동기 대비 1788%↑ close 티앤씨, 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 9,600 등락률 +9.66% 거래량 299,042 전일가 99,400 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'효성 1분기 영업익 1006억… 작년 동기 대비 1788%↑ close 첨단소재, 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 9,600 등락률 +9.66% 거래량 299,042 전일가 99,400 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'효성 1분기 영업익 1006억… 작년 동기 대비 1788%↑ close 화학 모두 1분기 영업이익이 모두 세 자릿수 증가율을 보이며 시장기대치를 웃돌았다.

증권가에선 2분기에도 이런 흐름이 이어질 것으로 예상하고 있다. 양지환 대신증권 연구원은 “ 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 9,600 등락률 +9.66% 거래량 299,042 전일가 99,400 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'효성 1분기 영업익 1006억… 작년 동기 대비 1788%↑ close 티앤에스가 2분기 매장형 로봇 키오스크, 무인 계산대 공급과 지연된 고객사 주문 물량의 매출 반영으로 실적 회복이 예상된다"며 "2분기에도 지분법 자회사들의 실적이 호조세를 기록할 것으로 전망되면서 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 9,600 등락률 +9.66% 거래량 299,042 전일가 99,400 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'효성 1분기 영업익 1006억… 작년 동기 대비 1788%↑ close 의 2분기 호실적도 지속될 것"이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr