“스마트폰 액정안심보험 간편 가입” KT스카이라이프 알뜰폰, 캐롯손해보험과 제휴

스카이라이프는 디지털 손해보험사인 캐롯손해보험과 제휴를 맺고 스카이라이프 다이렉트샵에서 스마트폰 액정안심보험을 쉽게 가입할 수 있도록 별도 페이지를 구성했다고 3일 밝혔다.

캐롯 폰케어액정안심보험 가입 대상은 ▲신규 구매 휴대폰 ▲2019년 이후 출시된 중고폰과 ▲기존에 사용하던 휴대폰으로 휴대폰 시리얼 넘버와 외관을 동영상으로 촬영한 후 업로드하면 캐롯의 인공지능(AI) 영상인식기술을 통해 파손여부를 확인해 비대면으로 가입할 수 있어 간편하다.

다이렉트샵을 통해 가입할 수 있는 액정안심보험은 2종으로 ▲연간 2회, 최대 30만원 수리비 보장해주는 '플랜A'(연 3만2000원)와 ▲연간 2회, 최대 60만원 수리비 보장해주는 '플랜B'(연 4만2000원)가 있다. 휴대폰의 구입처 및 구매일, 기종 상관없이 동일한 가격으로 가입할 수 있다.

김의현 KT스카이라이프 영업본부장은 “skylife 모바일 고객의 편의와 혜택을 제공하기 위해 이번 캐롯손해보험과의 제휴 및 데이터 추가 기간 연장 프로모션을 진행하고 있다”며 “좋은 품질, 합리적인 가격의 모바일 상품 제공과 함께 다채로운 혜택을 위해 다방면으로 고민하고 진행하겠다”고 전했다.

