[클릭 e종목]반도체 공급 대란 뚫고 훌륭한 실적 기록한 만도

[아시아경제 이선애 기자] 대신증권은 3일 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,400 2021.05.03 07:54 장시작전(20분지연) 관련기사 만도, 1분기 영업이익 718억원…전년동기대비 288%↑ 만도, '소프트웨어 캠퍼스' 출범 등 디지털 전환 속도만도, 주가 6만 7400원 (-3.85%)… 게시판 '북적' close 에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 9만5000원을 유지한다고 밝혔다.

1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조5000억원(+191.5% yoy), 719억원(+53.4% yoy)으로 시장 컨센서스(634억원) 대비 13%를 상회했다. 지난해 하반기 이후 적극적으로 진행한 원가절감 활동으로 원가구조를 개선해 수익성이 개선된 것으로 풀이도니다. 더불어 성공적인 구조조정으로 글로벌 인력이 4%(460명) 줄어들며 1분기 매출 대비 고정비 비중도 2.9%p 감소했다.

북미 T사 전기차 기업의 중국 매출이 호조다. 1분기 2조9000억원 규모의 폭스바겐 서스펜션 대규모 수주에 성공하면서 IDB(Integrated Dynamic Brake) 수주도 본격화될 전망이다. 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,400 2021.05.03 07:54 장시작전(20분지연) 관련기사 만도, 1분기 영업이익 718억원…전년동기대비 288%↑ 만도, '소프트웨어 캠퍼스' 출범 등 디지털 전환 속도만도, 주가 6만 7400원 (-3.85%)… 게시판 '북적' close 헬라의 경우 지난 3월1일로 인수 완료하며 3월부터 손익 반영(매출 95억원)을 시작했다. 2분기부터는 온기로 반영될 예정이다. 2분기가 반도체 공급 부족이 최고조에 달하며 하반기부터는 모든 것이 정상화될 것으로 보인다. 반도체 및 고객사 차량 판매량은 하반기부터 정상 수준으로 회귀 전망이다.

이승환 대신증권 연구원은 "목표주가는 12개월 선행 주당순이익(EPS)에 주가수익비율(PER) 20x(글로벌 탑 부품업체 12MF 평균PER) 적용한 것"이라며 "1분기 실적은 반도체 공급 부족에도 불구하고 원가절감과 중국지역 호조로 시장 기대치를 상회했고 하반기에는 고객사 차량 판매량이 정상 수준으로 회복될 것으로 보여 기대된다"고 전했다.

