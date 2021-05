버팀목자금 지급 1개월… 272만개 업체에 4조5000억 지원

[아시아경제 김대현 기자] 정부가 소상공인 사업체를 대상으로 한 버팀목자금 플러스 사업을 통해 코로나19 4차 재난지원금 약 4조5000억원을 지급 완료한 것으로 파악됐다.

2일 손영래 중수본 사회전략반장은 이날 중앙재난안전대책본부(중대본)에서 버팀목자금플러스제도의 추진현황에 대해 논의했다며 이같이 밝혔다.

손 반장에 따르면 지난달 29일까지 272만여개 소상공인 사업체에 지급 완료된 버팀목자금 플러스 자금은 총 4조4951억원이다. 올해 1월 추가경정예산안을 통해 편성된 버팀목자금 플러스 사업이 지난 3월 29일 지급을 개시한 뒤 1개월 만이다.

현재 정부는 소상공인의 경제적 어려움을 덜기 위해 새희망자금 2조8000억, 버팀목자금 4조5000억, 버팀목자금플러스 6조7000억 등 14조원을 지원하고 있다. 코로나19 방역조치로 영업시간이 제한되는 등 요건에 해당하는 소상공인과 소기업엔 100만~500만원이 지원된다.

또한 정부는 코로나19 방역조치로 집합금지 또는 영업제한을 받거나 매출이 감소한 소기업·소상공인이 대상으로, 피해 상황에 따라 최대 500만원까지 지원한다.

중소기업벤처부는 이날 중대본 회의에서 향후 지급을 차질 없이 진행하고, 지원대상자가 아니라는 통보를 받은 사업주에 대한 이의신청 접수도 이달 중에 실시할 예정이라고 설명했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr