기업 이어 개인고객 택배도 가격 인상

[아시아경제 최대열 기자] 주요 택배업체가 기업 고객에 이어 개인 고객이 쓰는 택배 가격도 올렸다.

2일 업계에 따르면 한진은 지난달 19일부터 개인 고객 택배 가격을 소형(무게 5㎏ 이하, 가로·세로·높이 세 변의 합이 100㎝ 이하) 기준 4000원에서 6000원으로 2000원 올렸다. 초소형(3㎏·80㎝ 이하)은 4000원에서 5000원으로, 중형(15㎏·120㎝ 이하)은 5000원에서 6000원, 대형(20㎏·160㎝ 이하)은 6000원에서 7000원으로 1000원씩 인상했다.

동일권역 기준으로 기존 4000~6000원이던 택배 운임은 5000~7000원으로 올랐다. 일반적으로 택배업체 취급 물량 가운데 소형 비중이 80% 이상을 차지한다. 롯데글로벌로지스는 지난 3월 15일부터 개인 고객 택배비를 소형(5㎏·110㎝ 이하), 중형(15kg·130cm 이하), 대형(25㎏·160㎝ 이하) 모두 1000원씩 올렸다. CJ대한통운은 소형 기준 개인 택배 가격이 6000원으로 당분간 인상계획이 없는 것으로 알려졌다.

앞서 롯데글로벌로지스는 3월 중순부터, CJ대한통운은 4월부터 기업 고객의 택배 단가를 소형 기준 각각 150원, 250원 올렸다. 한진은 올해 초부터 기업 고객에 대해 1800원 이하(소형 기준)로는 신규 계약이나 계약 연장을 하지 않는다는 가이드라인을 만들었다.

국내 택배시장 점유율 70% 이상을 차지하는 대형 3사가 잇따라 가격을 올린 건 택배 노동자 과로방지 대책을 이행하기 위해 분류업무에 추가 인력을 투입하고 자동화설비를 늘리는 등 비용부담이 늘어났기 때문이다.

