군위군, 통합신공항 이전지역 주민설명회 … "대구편입 추진이 우선"

대구시 주최 설명회에서 주민들 "대구편입 전까지 이전사업 중단하라" 목소리 높여

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구경북통합신공항 이전지역 지원사업 주민설명회가 지역주민 100여 명이 참석한 가운데 지난달 30일 군위군 삼국유사교육문화회관 대공연장에서 열렸다.

대구시가 주최한 이번 설명회는 통합신공항 추진현황, 대구 군 공항 이전지역 지원계획 및 기대효과, 질의응답 순으로 진행됐다.

지원사업은 '군 공항 이전 및 지원에 관한 특별법'에 따라 이전주변지역 주민의 편의와 복리 증진을 위한 사업으로 규모는 최소 3000억원으로 군위와 의성 각 1500억 원이상이다.

지원사업은 사업을 통한 수익 창출과 지역 재배분 구조 마련을 기본방향으로 생활기반시설 및 소득증대 중심 사업으로 이뤄진다.

지난 2019년 의결된 지원계획을 토대로 생활반시설, 복지시설확충, 소득증대사업, 지역발전사업 4개 분야에 대해 주민들의 의견을 반영, 사업 구체화와 타당성 검토를 거쳐 발굴한다.

이날 질의응답 시간에는 군위군 대구편입에 관한 질문이 쏟아졌다. 참석한 한 주민은 "공동합의문에 서명한 지 9개월이 지났지만 대구편입에 진척이 없다"며 "대구편입 추진이 우선이며 대구편입 전까지 이전사업을 중단하라"고 요구하기도 했다.

박성근 군위군수 권한대행은 "단순 일회성 사업은 지양하고, 주민들에게 실질적으로 도움이 되는 사업과 지속가능한 소득증대사업을 수립하기 위해 대구시와 함께 노력을 하겠다"고 강조했다.

이번 설명회를 시작으로 5월에는 각 마을을 대표하는 이장들을 대상으로 읍·면 주민설명회가 개최될 예정이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr