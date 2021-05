롯데마트, 잠실점에 리조이스 심리상담소 2호점 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 잠실점에 리조이스 심리상담소 2호점을 오픈했다고 2일 밝혔다. 심리상담소는 롯데쇼핑 통합 사회공헌 캠페인 리조이스 활동의 일환으로 고객 및 임직원에게 다양한 심리상담을 제공하는 전문 상담센터다. 앞서 1호점은 지난해 9월 롯데백화점 센텀시티점에 오픈했다.

리조이스 심리상담소에는 전문 심리상담사가 상주해 심층 상담, 양육 상담, 미술 상담, 기질 검사 등 다양한 주제에 대한 상담 및 체험 프로그램을 진행한다. 모든 방문 고객은 뇌파 측정을 통한 스트레스 테스트를 무료로 체험할 수 있으며, 원하는 고객들은 상담 프로그램을 신청할 수 있다.

이번 오픈을 기념해 오는 31일까지 모든 상담 고객을 대상으로 최대 50%까지 할인된 금액으로 상담을 제공한다. 5일에는 미술 심리 테라피 무료 원데이 클래스를 진행하고, 이날까지 리조이스 인형탈 포토 이벤트 및 선물 증정 프로모션도 진행한다.

심리상담소의 수익금은 경제적인 어려움과 함께 심리적인 문제를 겪고 있는 저소득층을 대상으로 하는 지원 프로그램에 사용될 예정이다.

롯데쇼핑 관계자는 “심리 상담을 어렵거나 힘든 일로 인식하지 않고, 누구나 편안하게 상담을 받을 수 있도록 백화점, 마트에서 리조이스 심리상담소를 운영하게 됐다”며 “전문 상담사가 제공하는 다양한 프로그램을 통해 직원 및 고객들의 심리 고민에 대해 실질적인 도움을 제공하는 것이 목표로 향후에도 지속적으로 상담소를 늘려갈 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr