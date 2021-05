[아시아경제 송승섭 기자]광주에서 화이자 코로나19 백신을 접종받은 80대 노인이 돌연사해 보건당국이 역학조사에 나섰다.

1일 광주 북구와 경찰 등에 따르면 이날 오전 9시쯤 80대 A씨가 자택에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 기저질환이 있었지만 건강에 큰 이상이 없었음에도 집안일을 하다 쓰러진 것으로 전해졌다.

A씨는 지난달 23일 화이자 백신을 접종받았다. 이후 별다른 이상반응은 없었다.

당국은 백신 이상 반응 여부를 확인하는 역학조사를 진행 중이다. 경찰은 사망원인 규명을 위해 시신을 부검할 방침이다.

