한강 실종 대학생 부검…"시신 부패, 육안으로 사인 알기 어렵다"

[아시아경제 송승섭 기자]서울 한강공원에서 잠이 든 뒤 실종된 대학생 손정민(22)씨의 두개골 자상이 직접사인은 아닌 것으로 추정된다는 소견이 나왔다.

1일 서울 용산경찰서에 따르면 국립과학수사연구원은 이날 오전 “시신의 부패가 진행돼 육안으로는 정확한 사인을 알 수 없다”는 취지의 1차 구두소견을 전달한 것으로 알려졌다.

손정민씨의 아버지 손현씨(50)는 연합뉴스에 “국과수 육안 감식 결과 왼쪽 귀 뒷부분에 손가락 2마디 크기의 자상이 2개 있으나, (상처가) 두개골을 파고 들어가진 않았다고 한다”며 “무엇으로 맞았는지 알 수 없지만 (자상이) 직접 사인은 아니라고 한다”고 전했다.

그러면서 ”누구한테 맞은 건지, 어딘가에 부딪힌 건지는 아직 모른다“고 말했다.

국과수는 정확한 사인을 밝히기 위해 채취한 시료를 정밀 검사할 계획이다. 사망원인은 결과가 나오는 약 15일 뒤 명확해질 것으로 보인다.

손정민씨는 지난 25일 새벽 반포한강공원 수상택시 승강장 인근에서 마지막으로 목격된 뒤 연락이 두절됐다. 지난 24일 오후 11시쯤부터 25일 오전 2시 이후까지 친구와 술을 마시다가 잠들었던 것으로 알려졌다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr