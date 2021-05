경찰, '한강 실종 의대생' 부검 실시…父 "뒤통수에 베인 상처 있다"

[아시아경제 정동훈 기자] 서울 한강공원에서 잠이 든 뒤 실종됐다가 엿새 만에 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22)씨에 대한 부검이 실시된다.

1일 손씨의 변사 사건 수사를 맡은 서울 용산경찰서는 이날 국립과학수사연구원 서울과학수사연구소에서 손씨의 시신을 부검하기로 했다고 밝혔다.

경찰은 최초 실종 사건을 수사했던 서초경찰서와 공동으로 해당 사건을 수사하고 있다. 실종 당시 현장에 있었던 사람들에 대한 조사도 진행할 것으로 보인다.

앞서 손씨는 지난달 24일 오후 11시쯤부터 다음 날 새벽 2시쯤까지 반포한강공원에서 친구와 술을 마신 뒤 잠이 들었다. 오전 4시 30분쯤 잠에서 깬 친구는 귀가했으나, 손씨는 실종됐다. 이후 실종 닷새만인 지난달 30일 오후 실종장소 인근에서 물에 떠내려 오는 손씨의 시신이 발견됐다. 옷차림새 등이 실종 당시와 똑같았던 것으로 전해졌다.

손씨의 시신을 확인한 부친 손현(50)씨는 "아들 뒤통수에 아주 크게 베인 상처가 2개 있었다"며 명확한 사인을 밝히기 위해 경찰에 부검을 요청했다. 그는 "상처가 언제 생긴 건지, 왜 생긴 건지 알아야 한다. 그 시간대에 있었던 사람들을 꼭 찾아서 밝혀달라"고 강조했다.

