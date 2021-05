LH, 3기 신도시 등 공공분양주택 사전청약 홈페이지 개설

사전청약 대상지 현황, 청약 자격 등 사전청약 종합정보 제공

지구별·블록별 정보, 추정 분양가, 평면도 등 홈페이지 지속 업데이트

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 올해 7월부터 시작되는 사전청약과 관련된 종합 정보가 담겨 있는 사전청약 전용 홈페이지(사전청약.kr)를 개설했다고 2일 밝혔다.

홈페이지에서는 주요 입지, 공급 규모 등 사전청약 대상 지구 현황과 청약 자격, 소득·자산 요건 등 입주자 선정 방식을 확인할 수 있다. 청약 초보자도 사전청약제도를 쉽게 이해할 수 있도록 FAQ, 유튜브 영상도 게시돼 있다.

LH는 사전청약 대기자들의 궁금증 해소를 위해 홈페이지 정보를 지속 확충시킬 계획이다. 올해 예정된 네 차례의 공급 일정에 맞춰 입주자모집공고, 추정분양가격, 지구별·블록별 정보, 단지배치도, 평면도 등을 순차적으로 제공할 예정이다.

LH는 홈페이지에 접근하기 어려운 분들을 위해 LH 콜센터(1600-1004)에서 사전청약 상담을 진행하고 있으며, 7월에는 사전청약 전용 콜센터(1600-4007)도 개설한다.

사전청약제도는 3기 신도시 등에서 공공분양주택의 공급 시기를 조기화(약 1~2년) 하는 제도로, 무주택 실수요자의 내 집 마련 기회를 앞당기고 수도권 청약 대기 수요의 상당부분을 해소할 것으로 기대된다.

올해 사전청약 계획은 총 3만200가구로 7월에 4400가구, 10월 9100가구, 11월 4000가구, 12월 1만2700가구 등 네 차례에 걸쳐 진행될 예정이다.

김재경 LH 판매기획처장은 “내 집 마련을 준비 중인 많은 분들이 사전청약 홈페이지를 통해 충분한 정보를 얻고, 원하는 곳에 청약하시기를 바란다”면서 “올해 계획된 사전청약 일정을 준수하고, 이번 청약을 최대한 앞당길 수 있도록 사업 추진에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

