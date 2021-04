LG트윈타워 청소근로자 농성 종료…마포빌딩서 근무키로 합의

[아시아경제 정현진 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 126,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 LX 사명 논란 마무리…LG-한국국토정보공사, 사명 공동사용 합의키로LG 4개 상장사, 기후변화 대응 우수기업 선정바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬 close 여의도 트윈타워에서 농성하던 청소근로자들이 농성을 끝내고 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 126,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 LX 사명 논란 마무리…LG-한국국토정보공사, 사명 공동사용 합의키로LG 4개 상장사, 기후변화 대응 우수기업 선정바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬 close 마포빌딩으로 옮겨서 근무하기로 했다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 126,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 LX 사명 논란 마무리…LG-한국국토정보공사, 사명 공동사용 합의키로LG 4개 상장사, 기후변화 대응 우수기업 선정바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬 close 빌딩관리 계열사인 S&I코퍼레이션(S&I)은 30일 건물미화업체 지수아이앤씨(지수INC), 민주노총 전국공공운수노조 서울지부 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 126,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 LX 사명 논란 마무리…LG-한국국토정보공사, 사명 공동사용 합의키로LG 4개 상장사, 기후변화 대응 우수기업 선정바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬 close 트윈타워분회와 함께 이같이 합의했다고 밝혔다. 노사는 현재 여의도 트윈타워에서 농성 중인 청소근로자 전원이 7월1일부터 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 126,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 LX 사명 논란 마무리…LG-한국국토정보공사, 사명 공동사용 합의키로LG 4개 상장사, 기후변화 대응 우수기업 선정바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬 close 마포빌딩에서 근무하고, 현재 만 60세인 정년을 만 65세로 연장하기로 합의했다. 만 65세 이후에는 만 69세까지 1년 단위로 계약을 연장하기로 했다.

트윈타워 청소근로자들은 S&I가 근로자들이 소속된 건물미화 하청업체 지수INC와 계약을 종료하며 지난해 말 해고됐다. 이후 고용승계를 요구하며 트윈타워에서 농성을 해왔다. 이번 합의에 따라 4개월여 만에 농성을 마치게 됐다.

S&I 측은 " LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 126,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 LX 사명 논란 마무리…LG-한국국토정보공사, 사명 공동사용 합의키로LG 4개 상장사, 기후변화 대응 우수기업 선정바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬 close 트윈타워 근무 직원들이 본연의 업무에 집중할 수 있는 환경을 만드는 일이 중요했기 때문에 청소근로자들이 계속 일할 수 있도록 노조 측 요구를 대승적 차원에서 최대한 수용했다"고 말했다. 노사는 상호간 합의사항을 성실히 이행하고 근무지 이전 등 제반 사항에 대해 협력해 나가기로 했다고 밝혔다.

