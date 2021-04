한강공원 실종 대학생 엿새만에 숨진 채 발견(종합)

[아시아경제 이정윤 기자] 한밤중 서울 한강변에서 술을 마신 뒤 잠에 들었다 실종된 대학생 손정민(22)씨가 실종 엿새만인 30일 숨진 채 발견됐다.

서울 서초경찰서는 이날 오후 3시 50분께 실종 장소인 반포한강공원 수상택시 인근에서 손씨의 시신을 발견했다고 밝혔다.

민간구조사의 구조견이 최초 발견했는데 손씨는 지난 25일 실종 당시 입었던 흰색·회색·검정색 패턴이 뒤섞인 긴팔 셔츠와 검정 바지 등 차림새 그대로였던 것으로 전해진다.

손씨는 지난 24일 오후 11시께부터 25일 오전 2시까지 친구와 술을 마시다가 잠들었다 실종된 것으로 추정된다.

친구는 오전 4시 30분께 잠에서 깨어나 홀로 집으로 돌아갔는데 주변에 손씨가 있었는지를 잘 기억하지 못하는 것으로 알려졌다. 또 손씨의 휴대전화를 실수로 소지한 채 귀가했고 본인의 휴대전화는 손씨에게 있을 것으로 추측했다. 해당 휴대전화의 위치는 실종 장소 주변으로 파악됐는데 실종 당일 오전 6시 반께 기지국과 연결이 끊긴 뒤 꺼졌다.

경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 분석을 진행하고 한강경찰대 등과 헬기·수색선·드론 등을 동원해 한강 일대를 집중 수색했다. 또 이날 오후부터는 잠수수색도 진행했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr