[아시아경제 조성필 기자] 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 723,000 전일대비 25,000 등락률 +3.58% 거래량 103,624 전일가 698,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 [포토] "사무실 종이컵 없애요" 효성티앤씨 임직원 캠페인[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일[클릭 e종목]"효성, 자회사 실적 개선에 1분기 호실적 기대" close 는 올해 1분기 매출 1조6182억원, 영업이익 2468억원을 기록했다고 30일 공시했다. 이는 전년대비 매출은 16.6%, 영업이익은 214.4% 증가한 수치다. 같은 기간 순이익은 585.2% 증가한 1801억원으로 집계됐다.

