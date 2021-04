"그만둘 생각 없다" 김어준 언급에…김근식 "나갈 때 알아야 험한 꼴 안 봐"

"눈치 보며 자리 지키는 것보다 박수 받고 스스로 나가야"

"편향 방송 하려면, 재정적 독립하고 방송해야"

[아시아경제 임주형 기자] 야권으로부터 '정치적 편파성' 비판을 받고 있는 교통방송(TBS) '김어준의 뉴스방송' 진행자인 방송인 김어준 씨가 "지금 (방송을) 그만둘 생각이 없다"고 발언한 것을 두고, 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 "나갈 때를 알고 '잘 그만두는' 게 '더 잘 나가는' 것"이라고 지적했다.

김 교수는 29일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "방송의 독립성을 주장하려면 공정해야 한다"면서 "언론 지형이 '기울어진 운동장'이어서 뉴스공장이라도 진보진영 편을 들겠다고 작정하고 편향적일 거라면 서울시민 세금 지원받지 말고 당당하게 재정적으로 독립해서 유튜브로 후원금 챙기고 마음껏 편향 방송하시면 된다"라며 이같이 말했다.

이어 "결국 감사원 감사를 받고 TBS 일반 직원들 눈치 보면서까지 자리 지킬 생각하는 것보다는 차라리 박수받고 스스로 나가는 게 말 그대로 '잘 나가는' 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "스스로 방송 그만두고 때를 맞춰 잘 나가는 것이 그나마 험한 꼴 안 보고 욕 안 먹고 잘 그만두는 것"이라고 강조했다.

앞서 김 씨는 이날 방송된 TBS '김어준의 뉴스공장'에서 홍문표 국민의힘 의원으로부터 '잘 나갈 때 그만두는 게 어떠냐'는 취지로 질문을 받았다. 이에 대해 김 씨는 "뉴스공장은 더 잘 나갈 수 있다"며 "그래서 지금 그만둘 생각이 없다"고 일축했다.

김 씨가 진행하는 방송이 야권으로부터 '편파성' 비판을 받은 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 야권은 지속해서 김 씨가 정치적으로 편향된 방송을 해왔다면서 거듭 지적해 온 바 있다.

오세훈 서울시장은 TBS의 개편 가능성을 시사하기도 했다. 그는 지난달 28일 '연합뉴스'와 인터뷰에서 "TBS의 설립 목적은 교통, 생활정보를 제공하는 것"이라며 "김어준 씨가 (뉴스공장을) 진행해도 좋지만, 다만 교통정보를 제공하라"라고 말했다.

그러나 김 씨는 '독립재단인 TBS에 서울시장이 간섭하는 것은 불가능하다'는 취지로 주장했다.

그는 지난 8일 방송에서 "어제(7일) 뉴스공장이 마지막 방송인 줄 알았다는 분도 계시고, 그것을 바라는 분들도 많았다"며 "그러나 어려운 일이다. 제 의지나 뉴스공장 제작진의 의지나 TBS의 의지 이전에 오세훈 서울시장 시절 당선자 덕분"이라고 말했다.

이어 "오세훈 시장 시절 TBS를 서울 '홍보 방송'으로 인식했다. 당시 방송 개입이 많아서 이후에 TBS의 방송이 독립적으로 되도록 구조를 꾸준히 만들었다"며 "이후 TBS는 독립재단이 됐고, 박원순 서울시장조차 방송 출연을 마음대로 못 하게 된 것"이라고 설명했다.

그러면서 "TBS 사장도 방송 내용을 이렇게 해라, 저렇게 해라 하지 못한다"며 "그렇게 구조가 만들어진 것"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr