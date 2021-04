[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처(처장 김강립)는 GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 338,500 전일대비 6,500 등락률 -1.88% 거래량 171,487 전일가 345,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 녹십자, 1Q 매출액 8.3% 감소…영업익 50억원GC녹십자 면역글로불린 제제 'GC5107', FDA 예비심사 통과외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도 close 가 코로나19 치료제로 개발한 '지코비딕주'에 대한 의약품 제조판매 품목 허가를 30일 신청했다고 밝혔다.

지코비딕주는 코로나19 감염증 회복기 환자의 혈액 속 항체를 고농도로 농축해 만든 혈장분획치료제다.

식약처는 제출된 품질·임상·제조품질관리기준(GMP) 자료 등을 면밀하게 검토하고 외부 전문가 자문 등을 거쳐 제출된 자료를 철저하게 검증해 허가 여부를 결정할 계획이다.

식약처는 "코로나19 치료제·백신의 허가심사 과정에 있어 안전성과 효과성을 철저히 검증하는 한편 전문성과 객관성을 토대로 철저히 허가·심사하도록 노력하겠다"고 말했다.

