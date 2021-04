속보[아시아경제 정현진 기자] 삼성물산이 이건희 회장의 지분을 이재용·이부진·이서현 3자녀가 각 120만5천720주씩 상속했다고 30일 공시했다.

홍라희 여사는 180만8천577주를 상속했다.

이 같은 분배 결과는 홍 여사가 9분의 3, 세 남매가 각각 9분의 2인 법정 상속비율과 일치한다.

