30일 서울역 대합실에 설치된 '360도 어촌영상 비대면 체험관'에서 시민들이 가상현실(VR) 기기를 통해 어촌 여행을 즐기고 있다. 해양수산부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 속 활동이 제한된 상황에서 시민들에게 비대면 관광 기회를 제공하기 위해 이날부터 다음 달 1일까지 체험관을 운영한다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.