[아시아경제 이정윤 기자] 치매를 앓는 것으로 의심되는 80대 할머니의 집에 여러 차례 침입해 성폭행한 혐의를 받는 남성이 경찰에 검거됐다.

서울 금천경찰서는 주거침입과 유사강간 등의 혐의로 50대 A씨를 입건했다고 30일 밝혔다.

A씨는 지난달 27일 금천구의 한 다세대 주택에 침입해 피해자를 유사 강간한 혐의로 이달 2일 검거됐다. 경찰이 인근 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과 A씨는 범행 전 일주일 동안에도 여러 차례 피해자의 집에 침입한 것으로 조사됐다. A씨는 지적장애인인 것으로 전해졌다.

피해자와 함께 사는 아들은 치매 증세로 혼자 문을 열기 어려운 어머니를 고려해 평소 집 문을 잠그지 않고 출근했던 것으로 알려졌다. 경찰은 전날 A씨의 구속영장을 신청했지만 검찰이 보완 수사를 요청해 추가 수사를 이어가고 있다.

