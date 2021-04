생산·소비 '봄바람'…금리 밀어올리나(종합)

3월 산업활동동향…全산업생산지수 역대최고

소비 7개월새 최대 폭 증가…생산 두 달째 ↑

경기 회복세에 일각선 "금리인상 논의"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 코로나19 백신 보급과 사회적 거리두기 완화 이후 소비 지표가 빠르게 반등하고 있다. 지난 1분기 1.6%의 '깜짝 성장'에 이은 가파른 경기 회복세에 금리 인상 시점을 논의해야 하는 게 아니냐는 의견도 나온다.

30일 통계청이 발표한 '산업활동동향'에 따르면 지난달 소비(소매판매)는 전월 대비 2.3% 증가했다. 2월 -0.8%에서 플러스 전환한 것은 물론 지난해 8월 이후 7개월 만에 최대폭으로 개선됐다.

산업생산도 0.8% 늘며 2월(2.1%)에 이어 두 달 연속 증가세를 기록했다. 제조업과 광공업생산이 각각 0.8% 줄었지만 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기로 타격을 입었던 숙박·음식점 생산이 석 달 연속 증가(8.1%)하면서 서비스업 생산이 1.2% 늘어난 데 힘입었다.

생산·소비·투자를 종합한 지난달 전(全)산업생산(계절조정·농림어업 제외) 지수는 112.6으로 2000년 1월 통계 작성 후 최고치를 기록했다. 어운선 통계청 경제동향통계심의관은 "전체적으로 서비스업 생산 호조와 소매판매 증가 전환 등 주요 지표가 전월보다 개선돼 경기회복세가 확대된 모습을 보였다"고 설명했다.

실물지표는 시장에서도 확인할 수 있다. 이달 2~18일 주요 백화점들의 봄 정기세일 매출은 작년 세일 때보다 최대 50%까지 뛰었다. 매출 증가폭은 신세계가 51.1%를 기록한 데 이어 현대백화점(아울렛 포함)은 43.9% 뛰었다. 롯데는 40%를 보였다. 전체 카드사용액도 늘었다. 여신금융협회에 따르면 1분기 전체 카드 승인액은 223조8000억원으로 전년 동기 대비 8% 증가했다. 가전 판매도 조호를 보여 삼성전자 소비자가전 1분기 매출액(12조9900억원)과 영업이익(1조1200억원), LG전자 생활가전 매출액(6조7081억원)과 영업이익(9199억원) 모두 1분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

이억원 기획재정부 1차관은 이날 3월 산업활동동향과 관련해 "1분기 전체로 보면 생산·소비·투자 지표가 2분기 이상 증가세를 지속했다"면서 "정부는 연간 3% 중후반 이상의 성장 달성을 위해 모든 정책역량을 집중해 나가겠다"고 덧붙였다.

경기회복이 가시화되면서 기준금리 인상 시점에 대한 논의 필요성도 제기된다. 연 0.50%의 초저금리가 지속되면서 부동산과 주식·가상화폐 등으로 자금이 쏠리고 불필요한 빚은 계속해서 늘어나는 등 부작용이 만만치 않기 때문이다. 다만 지나치게 일찍 기준금리를 올리거나, 금리를 올린 후 다시 코로나19 확산세가 커질 가능성도 여전하다는 점에서 신중해야 한다는 의견도 나온다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr