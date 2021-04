이노엔, 코로나19 백신 임상 1상 신청

[아시아경제 이춘희 기자] 이노엔이 개발 중인 재조합 단백질 코로나19 백신 후보 물질 'IN-B009'의 임상 1상 시험 계획을 식품의약품안전처에 제출했다고 30일 밝혔다. 이노엔은 임상 1상을 통해 건강한 성인을 대상으로 안전성 및 면역원성을 집중 평가할 예정이다.

이노엔이 개발 중인 코로나19 백신 후보물질 IN-B009는 바이러스 항원 단백질을 유전자 재조합 기술로 제조해 투여하는 재조합 단백질 백신이다. 항원 단백질은 코로나19 바이러스의 스파이크 단백질에 면역 활성을 유도하는 물질로, 바이러스의 활동을 무력화하는 ‘중화항체’ 생성률과 세포성 면역 활성을 향상시킨 것이 특징이다.

현재 개발된 백신 중에서는 노바백스 백신과 유사하다. SK바이오사이언스와 유바이오로직스도 같은 유형의 백신을 개발 중이다.

이노엔은 지난해 한국화학연구원 신종바이러스융합연구단(CEVI)으로부터 코로나19 백신 후보물질 기술을 이전 받아 융합연구단 바이러스 예방팀과 함께 약효 및 비임상 연구를 진행해 왔다.

현재 IN-B009는 영장류 비임상시험에서 유효한 중화항체 형성률과 안전성이 확인됐다. 또 투여 후 면역세포 활성이 유도된 백신 시험군에서 코로나19 바이러스의 증식이 일어나지 않았고, 영국과 남아프리카공화국 등에서 발견된 다양한 변이 바이러스에 대해서도 효능을 보였다.

정은주 이노엔 바이오기술센터장은 "장기간 지속되고 있는 코로나19 감염위험에서 빨리 벗어날 수 있도록 제품개발에 정진하겠다"고 말했다. 이노엔은 비임상시험에서 확보한 안전성 및 유효성 결과를 기반으로 임상시험계획을 승인받는대로 임상 1상 시험에 착수할 예정이다.

