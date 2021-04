대한항공, 피카소 작품 110여점 운송 완료

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,000 전일대비 650 등락률 +2.47% 거래량 2,067,863 전일가 26,350 2021.04.30 10:06 장중(20분지연) 관련기사 '국내 최초' 대한항공, 자체 개발 수하물 일치 시스템 도입대한항공 '송현동 부지' LH 끼고 서울시로…매매계약 시점 명시않아대한항공카드 출시 1주년…무착륙 관광비행 특별기 운항 close 은 최근 '입체파의 거장' 파블로 피카소 작품 운송을 성공적으로 마무리 했다고 30일 밝혔다.

대한항공이 지난 16일부터 4회에 걸쳐 파리에서 인천공항으로 운송한 피카소의 작품은 유화, 조각, 세라믹 등 110여점으로 무게는 총 22톤에 달한다.

회사는 운송을 위해 작품의 밀봉 상태를 검사해 보안을 강화하고 최인접 주기장을 배치해 지상 이동을 최소화했다. 구글 워크 스페이스 등 최첨단 IT기술을 활용한 전사 협업 시스템을 사용해 출·도착지에서의 실시간 화물 정보 공유로 만일의 상황에 선제적으로 대비했다.

대한항공은 작품 전시회를 마치고 본국으로 돌아가는 화물편에 대해서도 안전한 수송에 최선을 다할 예정이다.

앞서 대한항공은 1971년 미국 태평양 노선에 화물기를 투입한 이래 온도·습도 조절이 절대적인 루브르 박물관, 오르세 미술관, 런던 국립미술관의 예술품 수송 등 특수화물 운송 분야에서 운송 경력을 쌓고 있다.

대한항공은 국제항공운송협회(IATA)로부터 코로나 백신 등 의약품의 항공 운송 전문성과 우수성을 증명하는 국제표준인증(CEIV Pharma)을 취득, 의료용품 및 방호물자 운송에서도 선두적인 역할을 하고 있다.

지난해 12월 국내 생산 코로나19 백신 원료를 영하 60℃ 이하의 상태로 암스테르담까지 수송한 데 이어 지난 2월에는 국내 생산 코로나19 백신 완제품을 태국과 베트남으로 국내 최초로 수송했다. 같은달 코로나19 화이자 1호 국내 백신도 성공적으로 운송을 마쳤다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr