[인터뷰]김영배 "유능한 정책정당 만들어 정권 재창출"

민주당 최고위원 후보 릴레이 인터뷰⑤

청년 일자리·노동문제 중점

실수요 중심 부동산 정책 강조

종부세 완화 움직임엔 비판적

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 최고위원 후보로 나선 김영배 의원이 내년 대선 승리를 위해서는 당 지도부 중 '정책 전문가'가 필요하다면서 본인이 적임자임을 내세웠다. 김 의원은 21대 국회 초선이지만, 성북구청장을 8년 역임하고 노무현 정부에서 정책기획위원회 비서관, 현 정부에서 정책조정비서관을 거친 핵심 친문이자 '정책통'으로 꼽힌다.

김 의원은 30일 아시아경제와의 인터뷰에서 "지난 4·7 재보궐선거에서 '바뀌어야 산다'는 것을 보여줬다"고 평가하면서 "초선의 새로움과 지자체장으로서의 현장감, 정책통으로서의 전문성으로 유능한 정책정당을 만들고, 내년 대선 정권재창출에 기여하겠다"고 밝혔다. 또한 문 정부 출범에 기여한만큼 책임도 있다면서 성공한 정부로 매듭지을 수 있도록 역할을 다하겠다고 강조했다. 그러면서 김 의원이 강조하는 것이 '민주당스러움'이다. 174석이나 되는 의석을 갖고도 부동산 정책을 비롯한 민생정책에 대한 추진 속도를 내지 못한 것은 민주당의 가치를 제대로 된 정책으로 구현하지 못했기 때문이라고 분석했다.

김 의원은 "공정·정의·균형발전이라는 민주당의 개혁적 가치를 지키면서 정책을 내놔야하는데 이 지점이 흔들리다보니 국민들에겐 목표가 무엇인지 혼란을 주고, 관료주의의 펜대에 휘둘려 우왕좌왕하는 모습을 연출했다"며 "민주당의 가치를 제대로 된 정책으로 내지 못해 아쉽다"고 말했다.

김 의원은 최고위원이 되면 청년들의 일자리와 노동문제, 실수요자 중심의 부동산 공급정책에 무게를 두겠다고 했다. 특히 코로나19 이후 급증한 플랫폼 노동자들에 대한 보호가 필요하다는 게 그의 생각이다. 김 의원은 "청년 일자리 중 플랫폼 노동이 많은데 사업자와 노동자의 구분도 안돼고, 비대면이 많아 표준을 잡는 것도 어렵다"며 "이런 부분을 해결해야 소득양극화, 일자리 양극화를 막을 수 있다"고 강조했다.

부동산 문제에 대해서도 부자 감세 조치는 오히려 사태를 악화시킨다며 종합부동산세 완화 움직임을 비판했다.

김 의원은 "투기 방지와 불로소득 회수라는 원칙은 지키고, 실수요자 중심의 주택 제공 기회는 확대하는 게 옳다"며 "늦었지만 2·4 부동산 공급정책 기조에 더 속도를 내고, 종부세 완화는 조심히 접근해야 한다고 본다"고 말했다.

그는 "정책은 결국 현장성과 전문성의 결합인데 그런 사람이 지도부에 하나는 있어야 하지 않을까 생각한다"며 정책통으로서 현장 목소리를 정책에 담아내겠다고 힘줘 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr