이재명 지사가 윤석열 전 총장을 칭찬했다고?

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 윤석열 전 검찰총장에 대해 "과거의 행위에 대해 처벌하는 일을 원칙을 갖고 잘했다"고 밝혔다.

이 말은 듣기에 따라서는 윤 전 총장을 높이 평가한 것처럼 보이지만 내면을 들여다보면 '검사가 아닌' 다른 일도 잘 할 수 있을 지에 대한 국민들의 염려를 대변했다는 게 이 지사 측근들의 전언이다.

이 지사는 28일 고양 킨텍스에서 열린 '2021 대한민국 기본소득 박람회' 개막식 후 '윤 전 총장을 평가해 달라'는 기자들의 질문에 "(윤 총장에 대해)아는 게 없어서 평가를 할 수가 없다"면서도 이렇게 말했다.

그는 그러면서 "제가 아는 거라고는 그분이 나름의 뚜렷한 원칙을 가지고 국가의 입법, 사법, 행정 등 전체 영역 중에서 형사사법 , 그중에서도 과거의 행위에 대해 처벌하는 (검사)일을 원칙에 따라 잘했다"며 "그 점 때문에 우리 국민들께서 (여론조사 등에서 높은 점수를 주며)평가하는 것이라 생각한다"고 설명했다.

이 지사는 하지만 "저는 정치인이 국민의 도구라고 보기 때문에 앞으로도 국민이 필요로 하는 훌륭한 도구로 학습을 하시고 역량을 많이 발굴해 국민이 선택할 수 있는 훌륭한 도구가 되면 좋겠다"며 "그게 결국은 정치를 발전시키는 길이기도 하고 국민들의 삶을 개선하는 일"이라고 덧붙였다.

이에 대해 김홍국 도 대변인은 "오늘 (이재명 지사의)발언은 윤 총장을 (높이 평가하거나)감싼 게 절대 아니다"며 "윤 총장이 적폐 청산 등을 위해 나름대로 했지만, 이제는 정말 대한민국을 위해 그런 일을 정치적으로 잘해주기를 바라는 기대와 충고가 담긴 말"이라고 부연 설명했다.

김 대변인은 특히 "남을 처벌하는 응보의 검사 역할에서 벗어나 제대로 공부하고, 검사의 역할을 자기 정치에 이용해서는 절대 안 된다는 의미도 담고 있다"며 "이 지사는 더불어민주당과 항상 원팀이라는 생각으로 협력하며 문재인 정부의 성공을 이끌기 위해 앞으로도 노력할 것"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr