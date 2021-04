김산 무안군수, 국고지원·현안문제 해결 위해 ‘광폭 행보’

특교세 등 국비지원 위해 행안부 방문



[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군은 김산 군수가 국고지원과 지역 현안문제 해결을 위해 광폭 행보를 하고 있다고 밝혔다.

김 군수는 28일 오전 행정안전부를 방문, 이재영 차관과의 심도 있는 논의를 통해 2022년 국고 지원과 2021년 특교세 사업이 적극적으로 반영될 수 있도록 건의했다.

이날 논의된 2022년 국고 지원 사업으로는 사교 재해위험 개선지구 정비사업(20억)과 일로읍 중심지역 보행환경 개선사업(5억) 2건으로 군민들의 안전과 생활여건 개선을 위한 사업이며, 총 사업비 237억 원 규모에 국비 요청액 25억 원이다.

2021년 특교세 지원 건의사업으로는 남악 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(37억)을 비롯해 청계면사무소 청사 건립공사(10억), 무안항공특화산업 조성사업(20억), 삼향읍 농어촌도로 204호선 확포장 공사(6억) 등 7개 사업에 걸쳐 총 사업비 578억 원 중 98억 원을 지원 요청했다.

이재영 행정안전부 차관은 면담 자리에서 “지역발전과 주민들 삶의 질 향상을 위해 먼 길을 와 주신 군수님과 실무진의 노고에 격려를 보내며, 오늘 논의된 사항에 대해서는 적극적으로 검토하겠다”고 말했다.

김 군수는 이날 행정안전부 면담 일정을 마친 후 오후에는 농촌진흥청을 방문해 허태웅 청장을 면담하고 농업 분야 현안인 남부채소연구소 설립 건과 첨단농업복합단지 조성사업 지원에 대해 건의했다.

김산 군수는 “지금은 지자체도 무한경쟁 시대이다”며 “군민들의 생활여건 개선과 소득 창출로 연계될 수 있는 국비 사업 확보를 위해 부지런히 발로 뛰겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 무안군은 이달 초에도 국회를 방문해 지역구 국회의원인 서삼석 의원을 만나 국비 확보 및 현안문제 해결을 위해 머리를 맞댄 바 있으며, 앞으로도 기재부 등 중앙부처를 방문하여 국비 확보 활동에 매진한다는 계획이다.

